Перепродажу возмещения ущерба в ДТП планируют запретить

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Перепродажу возмещения ущерба в ДТП в России хотят запретить, сообщает газета "Известия". Предполагается, что это поможет избежать мошенничества в данной сфере.
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от "Единой России". По словам парламентариев, известно много случаев обмана россиян, которые получили бы от страховой гораздо больше средств, если бы требовали возмещение сами, а не отдавали эту возможность юристам.
"Такой афере подверглись около 700 человек. Попав в аварию, они перепродали свои права взыскания ущерба по ОСАГО. Например, они сразу получали 50 тысяч, отказываясь самостоятельно доказывать в суде ущерб от 200 тысяч рублей и более", – пояснила депутат Наталья Костенко.
Законопроект поддержали в Российском союзе автостраховщиков. А юристы полагают, что за инициативой стоят страховые компании, которые таким образом хотят исключить с рынка посредников и занизить суммы выплат гражданам.
"Не все граждане знакомы с законами и могут защищать себя. Этим пользуются страховые компании и платят минимальные суммы по полису", – отметил автоюрист Дмитрий Славнов.
Специалист считает, что проблема, которую подняли парламентарии, касается в большей степени профессионализма юриста, который, естественно, не должен обманывать граждан.
Ранее российских страховщиков предложили обязать принимать онлайн все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО. На сегодняшний день развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, каско, а также других видов страхования. Но по такому договору оформить выплату можно только в офисе страховщика.
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