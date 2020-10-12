Перепродажу возмещения ущерба в ДТП планируют запретить

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Перепродажу возмещения ущерба в ДТП в России хотят запретить, сообщает газета "Известия". Предполагается, что это поможет избежать мошенничества в данной сфере.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от "Единой России". По словам парламентариев, известно много случаев обмана россиян, которые получили бы от страховой гораздо больше средств, если бы требовали возмещение сами, а не отдавали эту возможность юристам.

"Такой афере подверглись около 700 человек. Попав в аварию, они перепродали свои права взыскания ущерба по ОСАГО. Например, они сразу получали 50 тысяч, отказываясь самостоятельно доказывать в суде ущерб от 200 тысяч рублей и более", – пояснила депутат Наталья Костенко.

Законопроект поддержали в Российском союзе автостраховщиков. А юристы полагают, что за инициативой стоят страховые компании, которые таким образом хотят исключить с рынка посредников и занизить суммы выплат гражданам.

"Не все граждане знакомы с законами и могут защищать себя. Этим пользуются страховые компании и платят минимальные суммы по полису", – отметил автоюрист Дмитрий Славнов.

Специалист считает, что проблема, которую подняли парламентарии, касается в большей степени профессионализма юриста, который, естественно, не должен обманывать граждан.

Ранее российских страховщиков предложили обязать принимать онлайн все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО. На сегодняшний день развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, каско, а также других видов страхования. Но по такому договору оформить выплату можно только в офисе страховщика.