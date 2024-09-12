Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его данным, ограничения на работу воздушных гаваней отменили в 14:10. За это время на запасной аэродром в Архангельске ушел один самолет, выполнявший рейс в Мурманск.

Временные ограничения были введены в 09:35. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Днем ранее, 11-го числа, на работу двух аэропортов также вводились временные ограничения, которые были позднее сняты.

