12 сентября, 14:28Транспорт
Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты
Фото: 123RF/olgavolodina
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его данным, ограничения на работу воздушных гаваней отменили в 14:10. За это время на запасной аэродром в Архангельске ушел один самолет, выполнявший рейс в Мурманск.
Временные ограничения были введены в 09:35. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Днем ранее, 11-го числа, на работу двух аэропортов также вводились временные ограничения, которые были позднее сняты.
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