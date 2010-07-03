Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 30 рейсов перенесли в столичных аэропортах вечером в понедельник, 12 августа.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедове задержали восемь рейсов и отменили пять.

В свою очередь, во Внукове отложили четыре рейса и пять перенесли, а в Шереметьеве задержали 13.

Ранее сообщалось, что гражданина Франции задержали в Шереметьеве при попытке провезти марихуану.