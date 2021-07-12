Эксперт назвал причину для включения печки в машине летом

Фото: depositphotos/welcomia

Печка в машине может потребоваться не только зимой, но и летом, например, в случае неисправности системы охлаждения двигателя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель", – объяснил эксперт.

У современных автомобилей подобные проблемы не возникают, отмечает Шапарин, однако средний возраст машин в России составляет 14 лет, что делает совет актуальным. По его словам, если в машине нет датчика температуры, который показывает перегрев охлаждающей жидкости, то его лучше установить отдельно, поскольку перегрев двигателя может привести к критической поломке.

Эксперт также добавил, что проблема может крыться не только в технической неисправности, но и в поддельной охлаждающей жидкости. Если она при покупке пахнет метиловым спиртом, то ее лучше не использовать, рекомендует Шапарин.

Ранее автоэксперты посоветовали, как охладить салон автомобиля в жару без использования кондиционера. Один из способов – положить мокрое полотенце на вентиляционное отверстие у приборной панели: таким образом воздух будет охлаждаться.

В жаркие дни также стоит надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель. Не лишним будет ездить с открытыми окнами и парковать машину в тени.

