Движение по участку СВХ от шоссе Энтузиастов до МКАД планируют открыть ко Дню города

12 июля, 11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ко Дню города планируется открыть движение по участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов, передает Агентство "Москва".
По его словам, сейчас реализуется очень важный участок, который соединяет почти все основные шоссе востока и северо-востока. Это Щелковское шоссе, Открытое шоссе, МКАД, шоссе Энтузиастов. Все 4,5 км дороги проходят вдоль железных дорог, есть две платформы электричек.
"Все эти сложнейшие работы надо было делать, не мешая работе железной дороги в "окна", чаще всего ночные. Мы рассчитываем, что к сентябрю месяцу мы этот объект подарим москвичам. Если получится до конца июля ликвидировать старую тяговую подстанцию и включить новую, то сможем ввести ко Дню города", – сказал он.
День города будет отмечаться в столице 8 сентября.
Ранее сообщалось, что на 80 процентов завершили строительство участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе.
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