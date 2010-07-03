Движение электричек Ярославского направления МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется согласно графику после задержек. Об этом говорится на сайте МЖД.

"В пути с незначительным отклонением от графика находятся несколько пригородных поездов. Диспетчеры МЖД работают с каждым электропоездом, чтобы сократить опоздание. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что электропоезда Ярославского направления МЖД следуют с задержками из-за неисправности техники компании-подрядчика, находившейся на одном из путей.

Железнодорожники принимали все необходимые меры, чтобы скорее ввести движение поездов в график. Пока неисправную технику убирали с пути, поезда следовали по соседним путям.