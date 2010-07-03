Названа причина задержки электричек Ярославского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неисправность техники компании-подрядчика, находившейся на одном из путей, стала причиной задержки электричек на Ярославском направлении МЖД, сообщает Агентство "Москва".

На данный момент восстановлен порядок остановок электричек на участке Мытищи – Москва. Электропоезда, следующие в сторону столицы, останавливаются в соответствии с маршрутом.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы как можно скорее ввести движения поездов в график. Пока неисправную технику убирают с пути, поезда ходят по соседним путям. Это позволило обеспечить перевозку пассажиров в часы пик.

В МЖД сообщили, что решили не отменять рейсы пригородных поездов в популярное для поездок время. Из расписания вывели только два экспресса между Москвой и Пушкиным.

Ранее сообщалось, что несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги по техническим причинам следуют в столицу с увеличенным интервалом.

Чтобы минимизировать скопление поездов на участке, некоторые электрички проходили по соседнему пути без остановок на платформах Тайнинская, Перловская и Лось.