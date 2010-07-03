Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги по техническим причинам следуют в столицу с увеличенным интервалом.

Как заверили в пресс-службе магистрали, "принимаются все меры, чтобы в конечный пункт эти пригородные поезда прибыли с минимальным отклонением от графика".

Некоторые электропоезда на участке Мытищи – Москва пропускают по соседним путям – с одной остановкой на платформе Лосиноостровская. Возможны точечные корректировки расписания.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов с предоставлением мест на некоторые экспрессы Московской железной дороги (МЖД) изменится. Цена поменяется в период праздников с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая. Нововведение коснется поездов, курсирующих по маршрутам из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Рязань, Тулу и Дубну.