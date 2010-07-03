Пассажиры задержанного рейса вылетели из Норильска в Москву

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Почти 90 пассажиров задержанного рейса Норильск – Домодедово – Минеральные воды авиакомпании NordStar, ожидавшие вылета несколько часов, отправлены в столицу на резервном лайнере. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что вылет был задержан по техническим причинам. По данным "Интерфакса", по прибытии в Норильск Boeing-737 800 в ходе послеполетного досмотра была обнаружена неисправность, и воздушное судно было отстранено от полетов.

Ранее сообщалось, что собака выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска и помешала приземлиться самолету, который совершал рейс из Москвы. Сведений о пострадавших нет.