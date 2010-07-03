Пес помешал Boeing приземлиться в аэропорту Петрозаводска

Собака выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска и помешала приземлиться самолету, который совершал рейс из Москвы. Проверку проводят специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 9 апреля, в 16:29 по местному времени. Boeing 737 авиакомпании "Победа" при посадке был вынужден уйти на второй круг. Лишь только после того, как сотрудники службы безопасности авиагавани смогли увести животное с ВПП, самолет благополучно приземлился. Сведений о пострадавших нет.

В пресс-службе "Победы" Агентству "Москва" сообщили, что авиакомпания намерена взыскать с аэропорта Петрозаводска расходы за уход на второй круг.