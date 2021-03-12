Ряд поездов на МЦД-2 следует с отклонением от расписания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько поездов на МЦД-2 следуют с отклонением от расписания в связи с тем, что на участке Каланчевская – Дмитровская составы некоторое время следовали по одному пути. Об этом говорится в сообщении АО "Центральная ППК" в Twitter.

"МЖД потребовалось дополнительное время для завершения технологического окна до обслуживания инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В ЦППК отметили, что в настоящее время на указанном участке движение поездов осуществляется по всем путям.

Пассажиров попросили следить за расписанием в приложении и за объявлениями на станциях и в поездах.

1 марта на участке МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская был объявлен перерыв, связанный с техническими причинами. В Дептрансе уточнили, что изменения действовали только в этот день и не будут распространяться на последующие дни.