Ряд поездов на МЦД-2 следует с отклонением от расписания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Несколько поездов на МЦД-2 следуют с отклонением от расписания в связи с тем, что на участке Каланчевская – Дмитровская составы некоторое время следовали по одному пути. Об этом говорится в сообщении АО "Центральная ППК" в Twitter.
"МЖД потребовалось дополнительное время для завершения технологического окна до обслуживания инфраструктуры", – говорится в сообщении.
В ЦППК отметили, что в настоящее время на указанном участке движение поездов осуществляется по всем путям.
Пассажиров попросили следить за расписанием в приложении и за объявлениями на станциях и в поездах.
1 марта на участке МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская был объявлен перерыв, связанный с техническими причинами. В Дептрансе уточнили, что изменения действовали только в этот день и не будут распространяться на последующие дни.
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