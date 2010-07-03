Россияне смогут жаловаться на плохие дороги через приложение

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Жалобы россиян на дорожные проблемы будут автоматически попадать на стол чиновникам министерства транспорта. В первом полугодии 2019 года мобильное приложение "Общероссийского народного фронта"(ОНФ) "Карты убитых дорог" будет интегрировано с информационной системой Минтранса.

Мобильное приложение было запущено в августе 2018 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.

"Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на "Карту убитых дорог", будут моментально перенаправляться на портал "Добродел" и автоматически попадать на стол чиновникам", – сказал он.

В Минтрансе подтвердили, что работа по интеграции уже ведется. В ОНФ добавили, что за время работы сервиса было выявлено уже более 2000 проблем, причем большинство из них касаются ям на дорогах.

Ранее член думского комитета по транспорту и строительству рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о приложении проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог".