Россияне смогут жаловаться на плохие дороги через приложение

Жалобы россиян на дорожные проблемы будут автоматически попадать на стол чиновникам министерства транспорта. В первом полугодии 2019 года мобильное приложение "Общероссийского народного фронта"(ОНФ) "Карты убитых дорог" будет интегрировано с информационной системой Минтранса.
Мобильное приложение было запущено в августе 2018 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева.
"Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на "Карту убитых дорог", будут моментально перенаправляться на портал "Добродел" и автоматически попадать на стол чиновникам", – сказал он.
В Минтрансе подтвердили, что работа по интеграции уже ведется. В ОНФ добавили, что за время работы сервиса было выявлено уже более 2000 проблем, причем большинство из них касаются ям на дорогах.
Ранее член думского комитета по транспорту и строительству рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о приложении проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.