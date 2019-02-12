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12 февраля, 16:51

Движение по трассе М4 "Дон" в районе Домодедово временно перекроют

транспорт дороги

12 февраля, 16:51

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение по трассе М4 "Дон" в районе Домодедово временно перекроют в ночь на 13 февраля в связи с реконструкцией путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

"В ночь с 12 на 13 февраля 2019 года на 42-м км автомобильной дороги М4 "Дон" в Московской области (возле Домодедово по направлению из столицы) дорожники будут демонтировать четыре балки пролетных строений реконструируемого путепровода. Для этого придется на непродолжительное время – 10-15 минут – четыре раза в течение одной ночи перекрывать движение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в перерывах между перекрытиями движение будет открыто по двум полосам. Водителей просят быть внимательнее на дороге и соблюдать требования сотрудников ДПС.

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транспорт дороги

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