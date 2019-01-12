Движение транспорта затруднено на МКАД из-за аварии

Фото: канал Москва 24

Движение транспорта на МКАД затруднено в районе Загорьевского проезда из-за ДТП, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.

В центре уточнили ,что авария произошла на внешней стороне 29-го километра МКАД, перед трассой М-4 "Дон". "Затруднено движение по внешней стороне более чем на 5 км, на внутренней стороне около 2,5 км. Объезжайте этот участок", – советуют водителям.

Грузовик протаранил автомобили на стоянке на МКАД. По разным данным, он задел от 10 до 12 машин. В полиции уточнили, что фура была загружена продуктами питания.

Изначально сообщалось, что никто не пострадал – повреждены только машины. Позднее стало известно, что водитель грузовика получил травмы.