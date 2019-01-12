Один человек пострадал в аварии с 10 машинами на юге Москвы

Фото: канал Москва 24

Водитель грузовика, протаранившего 10 автомобилей на стоянке на юге столицы, получил травмы, передает Агентство "Москва".

По уточнению правоохранителей, авария произошла с участием 13 машин. В полиции пояснили, что в результате ДТП груженная продуктами питания фура перевернулась, зацепив по касательной 12 автомобилей.

Ранее стало известно, что авария случилась на парковке на 29-м километре МКАД. Изначально сообщалось, что никто не пострадал – повреждены только машины. Движение на МКАД сильно затруднено.