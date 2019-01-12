Грузовик наехал на 10 автомобилей на МКАД

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Фото: Агентство "Москва"

ДТП с участием грузовика произошло на парковке на 29-м километре внешней стороны МКАД, передает телеканал Москва 24.

По данным ГИБДД, грузовик наехал на 10 автомобилей, стоявших на парковке. На месте аварии работают экстренные службы.

В результате случившегося никто не пострадал. Повреждены лишь машины.

В связи с аварией движение на МКАД сильно затруднено.