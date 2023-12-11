Столичный Дептранс показал обновленный интерьер электропоезда "Иволга 4.0"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первые электропоезда "Иволга 4.0" выйдут на Московские центральные диаметры (МЦД) в 2024 году. Они получили обновленный интерьер и стали еще более комфортными для пассажиров, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Там будут уже привычные зарядки для телефонов, удобные кресла, велокрепления и многое другое. Также появятся дополнительные двери в вагонах, пассажиры смогут быстрее заходить и выходить из поезда, поездки станут еще комфортнее", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Во всех вагонах новых электропоездов будет по три двери. Внутренний интерьер "Иволги 4.0" был выполнен в темно-фиолетовом цвете. Его можно будет заметить на подголовниках и поручнях сидений.

В ведомстве сообщили, что позже поезда выпустят еще в одной расцветке. Изменения будут и в окраске поезда снаружи.

Сергей Собянин ранее назвал "Иволги" лучшим примером успешного импортозамещения. При сборке поездов используются в основном отечественные детали и оборудование. Производство поездов позволяет не только обеспечить удобства для пассажиров, но и долгосрочные заказы для отечественного машиностроения.



Модернизированный электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на линию в 2024 году