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Новый поезд "Иволга 3.0" проехал с пассажирами на Казанском направлении МЖД. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Специалисты из ЦППК и РЖД проверили контактную сеть, системы энергообеспечения и другую инфраструктуру, сообщил заммэра города Максим Ликсутов. Он добавил, что "Иволга 3.0" успешно прошла тестирование.

В Дептрансе уточнили, что в новой серии "Иволги" больше сидений, чем в предыдущих моделях поезда. В вагонах есть крючки для личных вещей, подлокотники и зарядки в приоконных столиках.

"Продолжаем готовить к запуску D3 и D4 по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Постепенно обновляем на будущих линиях наземного метро подвижной состав", – отметил Ликсутов.

Он добавил, что "Иволги" – современные поезда, специально созданные для городских перевозок. С новыми составами поездки станут еще комфортнее, а пассажиры смогут оценить удобство поездов.

Раннее образец полностью российского скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104 представили в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Отмечается, что интерьер салона выполнен в серых тонах с оранжевыми поручнями с антискользящим покрытием.

До этого Собянин рассказал о новых поездах "Иволга 4.0". По его информации, новая модель получит третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Поэтому пассажиры смогут осуществлять посадку на поезд и выход из него намного быстрее и удобнее.

Тестирование новых поездов "Иволга 3.0" провели на казанском направлении