В Киеве высказали мнение о запуске Россией поездов в обход Украины

11 декабря, 12:40
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян одобрил запуск российских поездов дальнего следования обход Украины.
По его словам, решение он приветствует. "Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", – цитирует Омеляна РИА Новости.
Железная дорога проходит по Воронежской и Ростовской областям, ее протяженность составляет 137 километров. Раньше составы, следовавшие на юг России, пересекали границу с Украиной. Двухпутную электрифицированную линию начали строить в 2014 году на участке Журавка – Миллерово из-за ухудшения отношений с Киевом. Работы завершили в августе 2017 года.
В сентябре по новой дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре – пассажирские. С 11 декабря по ней пустили все пассажирские составы. Всего на новый участок переключили 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов. Поезда будут останавливаться на семи построенных станциях: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.
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