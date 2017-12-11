РЖД пустили все свои поезда в обход Украины

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С 11 декабря 2017 года РЖД полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на движение в обход Украины. Новая железная дорога проходит по территории России и составляет 137 километров.

Как сообщает РИА Новости, первыми в сентябре 2017 года по новому обходу были запущены грузовые поезда. После этого директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов заявил журналистам, что перевод пассажирских поездов в обход Украины будет осуществлен до конца 2017 года и пройдет в два этапа. Сначала по новому маршруту запустят поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные. Он также отметил позднее, что переход будет длиться сутки – с 10 до 11 декабря. После чего, пассажирские поезда перестанут курсировать по старому участку по территории Украины.

По информации министра транспорта России Максима Соколова, всего на новый участок переключаются 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.

Новая железная дорога проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям). Это позволяет увеличить пропускную способность линии, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок. Общая протяженность нового куска железной дороги составляет 137 километров.