РЖД открыли регулярное движение грузовых поездов в обход Украины

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Открыто регулярное движение грузовых поездов по железнодорожному обходу Украины. Первые составы перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы, сообщает "Газета.ру".
Ранее на новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово завершили строительно-монтажные работы и приступили к тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали.
Дорога, протяженностью 137 километров, проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Поезда будут останавливаться на семи построенных станциях: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.
Движение пассажирских поездов планируется пустить к концу осени 2017 года.