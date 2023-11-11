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11 ноября, 23:34

Транспорт

Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Москва 24

Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на прием и вылет самолетов. Сейчас они работают штатно.

В пресс-службе Внуково заявили, что ограничения ввели с 22:07 до 22:20. Причину не назвали.

В пресс-службе Домодедово прокомментировали, что ограничения ввели с 22:02 до 22:20 в целях обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло, в Домодедово задержали вылет одного рейса, прилет еще четырех отложили, во Внуково – задержан прилет двух самолетов.

Ранее сообщалось, что Boeing-737 АК "Якутия", вылетевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота. На борту находились 128 человек, среди которых 123 пассажира и пять членов экипажа.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, судно также не повредилось.

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