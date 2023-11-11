Еще на 8 станциях Московского метрополитена появилась сквозная нумерация

Фото: Московский метрополитен

Еще на восьми станциях столичного метрополитена установили сквозную нумерацию входов и выходов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новые таблички информируют пассажиров о номерах выходов из метрополитена на соседних станциях. Нумерация помогает ориентироваться и быстрее строить маршруты, отметили в Дептрансе. В частности, пассажир сможет узнать номер выхода со станции "Белорусская" Кольцевой линии, находясь на одноименной станции Замоскворецкой линии.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов добавил, что летом 2023 года сквозная нумерация появилась на станциях "Библиотека имени Ленина", "Арбатская", "Александровский сад" и "Боровицкая". По его словам, подобное нововведение оказалось удачным, в связи с чем таблички установили еще на 8 станциях, которые популярны у пользователей метро.

Так, сквозную нумерацию добавили на станциях "Белорусская", "Лермонтовский проспект, "Савеловская", "Чкаловская", "Марьина Роща", "Марьина Роща" и "Косино".

"В будущем мы планируем внедрить сквозную нумерацию и на других станциях, где пересекаются несколько линий метро. Мы делаем поездки по городу комфортнее по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен и Дептранс стали обладателями награды "Пряник за качество" на форуме "Всемирный день качества – 2023". Награда весит 1 килограмм.

Департамент получил ее за безопасность дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие и внедрение инновационных технологий, а метрополитен – за заботу о пассажирах и регулярное улучшение своих сервисов.

Жителям столицы сообщили, до каких достопримечательностей можно доехать на БКЛ