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Москва 24

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Транспорт

10:54

В ЦОДД рассказали о движении в Москве после ночного снегопада

транспорт город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сохраняется рабочее движение, несмотря на ночной снегопад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, в утренний час пик максимальная загруженность дорог оценивалась в шесть баллов. В Центре добавили, что синоптики предупредили о дожде со снегом в течение дня, поэтому к вечеру пробки на дорогах могут достигнуть восьми баллов.

"Просим водителей, которые все еще не сменили летнюю резину на зимнюю, пока пользоваться городским транспортом. В такую погоду летние шины не смогут обеспечить хорошее сцепление с дорогой, что может стать причиной серьезных ДТП", – посоветовал в ЦОДД.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП из-за скользкой дороги. На Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД столкнулись 16 легковых автомобилей.

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