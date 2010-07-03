Работа Московской канатной дороги прекращена до 14 ноября

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Работа Московской канатной дороги прекращена по 14 ноября в связи с плановым техобслуживанием. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

"В связи с проведением ежегодного планового технического обслуживания в период с 11 ноября по 14 ноября работа канатной дороги для перевозки пассажиров осуществляться не будет", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

С 15 ноября канатная дорога продолжит работу в прежнем режиме по утвержденному расписанию. Уточняется, что плановое ТО проводится ежегодно в целях проверки технических возможностей транспорта.

С 15 октября Московская канатная дорога перешла на новый график работы. Теперь в понедельник ей можно воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00, в пятницу канатная дорога работает с 11:00 до 23:00, в субботу и праздники – с 10:00 до 23:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Дорога связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

