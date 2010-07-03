Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:23

Работа Московской канатной дороги прекращена до 14 ноября

транспорт город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работа Московской канатной дороги прекращена по 14 ноября в связи с плановым техобслуживанием. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

"В связи с проведением ежегодного планового технического обслуживания в период с 11 ноября по 14 ноября работа канатной дороги для перевозки пассажиров осуществляться не будет", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

С 15 ноября канатная дорога продолжит работу в прежнем режиме по утвержденному расписанию. Уточняется, что плановое ТО проводится ежегодно в целях проверки технических возможностей транспорта.

С 15 октября Московская канатная дорога перешла на новый график работы. Теперь в понедельник ей можно воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00, в пятницу канатная дорога работает с 11:00 до 23:00, в субботу и праздники – с 10:00 до 23:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в ноябре 2018 года. Дорога связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика