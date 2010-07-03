Московская канатная дорога перейдет на новый график работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога переходит на новый график работы с 15 октября. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Теперь в понедельник канатной дорогой можно будет воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00, в пятницу – с 11:00 до 23:00, в субботу и праздничные дни – с 10:00 до 23:00 и в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

В сентябре председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы.

По ее словам, канатка может появиться по трем направлениям: автовокзал "Южные ворота" – станция метро "Алма-Атинская" – Капотня; станция метро "Нагатинская" – набережная Марка Шагала; Парк развлечений "Остров мечты" – Бобровый остров – станция метро "Нагатинский затон".

Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.

Московская канатная дорога выполняет сразу несколько функций. Во-первых – туристическую и прогулочную, во-вторых – транспортную (добраться от Воробьевых гор до стадиона можно за пять минут), в-третьих – спортивную.

