Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Уфы

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Ранее аэропорты Волгограда, Казани и Нижнекамска также сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На запасные аэродромы ушли три самолета, два из которых летели в Казань и еще один – в Нижнекамск.

Кроме того, аналогичные меры объявлялись в аэропортах Самары и Ульяновска. Спустя некоторое время в них отменили ограничения.