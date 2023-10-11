Поезда не ходят от "Люблина" до "Дубровки" на салатовой ветке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", – уточнили в Дептрансе.

В обратном направлении движение осуществляется увеличенными интервалами.

Ранее интервалы были увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии. В Дептрансе сообщали, что это связано с проверкой инфраструктуры. Позже движение начали вводить в график.

До этого поезда задерживались на юго-западном участке Сокольнической линии метро. Интервалы были увеличены из-за человека, попавшего на пути. Впоследствии движение поездов также ввели в график.

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