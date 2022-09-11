Трамваи задерживаются на улице Сергея Эйзенштейна

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи № 17 задерживаются в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна" по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Маршрут временно изменен. Пассажиров призывают следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что водитель не уступил дорогу трамваю на улице Измайловский Вал. Это привело к аварии и задержке трамваев. Нарушителю придется заплатить за это более 900 тысяч рублей.

Из-за инцидента, произошедшего 20 апреля, движение трамваев по четырем маршрутам остановилось на полчаса. Пассажирам пришлось перестраивать свои маршруты и менять планы.