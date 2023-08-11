Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Движения нет от "Южной" до "Нагорной". Причиной стал человек на путях.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

До этого сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии метро. Поезда временно не ходили от "Дубровки" до "Печатников". Причиной стала девушка, потерявшая равновесие из-за плохого самочувствия. Пассажирка упала под прибывающий поезд, но смогла выжить.

