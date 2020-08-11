Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро вводится в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро были увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Уточняется, что это было связано с проверкой поезда.

По последним данным, сейчас движение поездов вводится в график.

Ранее стало известно, что в общественном транспорте и в метро начнут показывать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии коронавируса. Сообщается, что это нацелено на то, чтобы эти правила не воспринимались как обязанность, а их исполнение было сознательным решением граждан.