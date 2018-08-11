Сразу две авиакомпании начнут выполнять рейсы из Москвы в Нальчик

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С 28 октября из Нальчика в Москву начнут выполнять полеты сразу две авиакомпании, сообщает РИА Новости.

Ежедневно из столицы Кабардино-Балкарии в Шереметьево будет осуществляться по три рейса.

Из терминала B аэропорта Шереметьево будут выполняться рейсы авиакомпании "Аэрофлот". Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus А320 в компоновке кресел 8 бизнес и 150 эконом.

Из терминала D будут отправляться самолеты Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел авиакомпании Nordwind Airlines.

В результате ежедневно из Москвы в Нальчик утром будут летать Nordwind, в послеобеденное время – Utair и вечером – "Аэрофлот".

Ежедневный пассажирооборот между Нальчиком и Москвой и обратно на воздушном транспорте составляет 1,2–1,5 тысячи человек. Летом и в горнолыжный сезон он в разы вырастает, однако из-за нехватки рейсов поток распределяется на соседние регионы.