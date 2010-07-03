Северо-Восточную хорду продлят за МКАД

Северо-Восточную хорду (СВХ) продлят от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью. Проект планировки территории в промзоне Руднево одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Шестиполосный участок протяженностью 5,5 километра будет включать в себя Косинское шоссе. Далее он пройдет по незастроенной территории до границы Москвы. Проектируемая территория находится в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка.
Планируется построить три эстакады на новом участке трассы – на пересечении с Лухмановской улицей, Покровской улицей и Проектируемым проездом № 6656А. Также будет возведен мост через реку Пехорку и три пешеходных перехода.
В будущем это позволит соединить СВХ с проектируемой магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань.
Проектом предусмотрено строительство дорожных объектов в промзоне Руднево общей протяженностью 4,5 километра. Территория площадью 1,3 гектара будет зарезервирована для отстойно-разворотной площадки с конечной станцией маршрутов городского пассажирского транспорта.
"Большая Москва": Северо-Восточная хорда
Ранее сообщалось, что участок СВХ от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируют начать строить в 2019 году.
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