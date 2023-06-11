Ограничения движения полностью сняли в районе стадиона "Лужники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения движения в районе стадиона "Лужники" полностью сняли. Они были введены в связи с Кубком России по футболу, который проходил на арене, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, движение перекрыли с 08:00 11 июня на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 19:30 на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой и 3-й Фрунзенской. Кроме того, движение было ограничено в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта.

Помимо этого, 11 июня Дептранс предупредил о ситуативном изменении режима работы южного вестибюля "Спортивной" и северного вестибюля "Воробьевых гор". Причиной этому стало мероприятие в "Лужниках".

Ранее стало известно, что московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России по футболу. Матч состоялся на столичном стадионе "Лужники".

В серии пенальти счет составил 6:5 в пользу ЦСКА. У "Краснодара" выделился Джон Кордоба, а в ЦСКА гол смог забить Федор Чалов (32-я минута, с пенальти).

Режим работы южного вестибюля станции "Спортивная" изменился 11 июня