Строительство МЦД не помешает москвичам – Соколов

11 января, 17:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские центральные диаметры будут строить в зонах отвода железных дорог, так что работы не помешают горожанам, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
По его словам, перед новым годом министерство совместно с Москвой и Московской областью утвердили план, реализовывать который начнут с 2018 года. Во второй половине 2019 года планируется завершить работы по двум диаметрам – северо-западному и юго-западному, добавил Соколов. Он уточнил, что этот проект будет сопоставим по пассажиропотоку с МЦК, сообщает Агентство "Москва".
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уточнил, что основные работы по интеграции радиальных железнодорожных направлений и МЦК собираются закончить к концу 2018 года.
ЦППК объявила конкурс на закупку первой партии поездов для одного из московских диаметральных маршрутов пригородного железнодорожного сообщения. Закупить должны 23 поезда.
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