Свыше 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корректировки расписания фиксируются на табло столичных аэропортов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что всего в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса.

Больше всего изменений случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали пять рейсов и еще восемь отменили.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета для четырех лайнеров. Кроме того, три самолета там не поднимутся в воздух вовсе.

При этом в аэропорту Домодедово задержали три рейса.

Причины случившихся корректировок неизвестны.

Ранее в столице задержали и отменили 42 рейса. Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 18 вылетов, а еще 7 – отменили.