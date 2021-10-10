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Москва 24

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Транспорт

01:08

Свыше 20 рейсов задержали и отменили в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корректировки расписания фиксируются на табло столичных аэропортов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что всего в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса.

Больше всего изменений случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали пять рейсов и еще восемь отменили.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета для четырех лайнеров. Кроме того, три самолета там не поднимутся в воздух вовсе.

При этом в аэропорту Домодедово задержали три рейса.

Причины случившихся корректировок неизвестны.

Ранее в столице задержали и отменили 42 рейса. Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 18 вылетов, а еще 7 – отменили.

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