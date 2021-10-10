Свыше 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Корректировки расписания фиксируются на табло столичных аэропортов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".
Уточняется, что всего в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса.
Больше всего изменений случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали пять рейсов и еще восемь отменили.
В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета для четырех лайнеров. Кроме того, три самолета там не поднимутся в воздух вовсе.
При этом в аэропорту Домодедово задержали три рейса.
Причины случившихся корректировок неизвестны.
Ранее в столице задержали и отменили 42 рейса. Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 18 вылетов, а еще 7 – отменили.