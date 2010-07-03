Участники проекта "Музыка в метро" выступят на станциях МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участников проекта "Музыка в метро" выступят на пяти станциях МЦК 10 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Участников проекта можно услышать на станциях Деловой центр, Лужники, Владыкино, Ботанический сад и Кутузовская. Эти станции самые востребованные среди пассажиров. Для слушателей сыграют на электровиолончели, балалайке, свирели и флейте.

"К трехлетию МЦК артисты подготовили праздничную программу, с которой они будут выступать в течение всего дня для создания хорошего настроения у пассажиров", – отметили в пресс-службе.

"Музыка в метро" – проект московского метрополитена и департамента транспорта, созданный при поддержке департамента культуры и московского продюсерского центра. Его запустили в 2016 году, теперь число площадок достигло 33-х. В 2019-м площадка проекта появилась в павильоне МЦД.

Музыканты сами выбирают площадку и время выступления, участие для артистов бесплатное. На сайте проекта они могут следить за календарем занятости.

