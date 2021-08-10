В Шереметьево объявили о поиске человека на должность "голос аэропорта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шереметьево в рамках проекта "Приятного полета!", который рассказывает о работе воздушной гавани, открыло вакансию "голоса аэропорта". Об этом сообщает пресс-служба сервиса "VK Работа".

Уточняется, что претенденту на эту должность нужно обладать поставленным голосом, владеть навыками диктора на высоком уровне, а также иметь хорошее произношение на английском языке.

Основной задачей успешного кандидата станет запись праздничных и официальных объявлений, которые будут звучать в терминалах аэропорта до конца августа в честь его дня рождения. Он также сможет побывать в закрытых для обычных людей частях аэропорта.

Откликнуться на вакансию можно через сайт проекта "Приятного полета!" или сервис "VK Работа". В разделе "Обо мне" необходимо объяснить, почему голос конкретного соискателя должен звучать в Шереметьево, а также приложить ссылку на пример аудиозаписи с поздравлением воздушной гавани с днем рождения.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года, женщины смогут работать с планером и двигателем, приборами и электрооборудованием, быть механиками по радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам.

Им также станут доступны позиции техников по крылу и инженеров, непосредственно работающих с самолетами и вертолетами.

