Поезда из РФ в Абхазию будут следовать по укороченному маршруту 11 июля

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Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, направляющиеся в Абхазию, 11 июля будут следовать до станции Цандрипш. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Отмечается, что 10 июля конечной станцией для поездов также был Цандрипш, откуда пассажиров до станций назначения доставили на автобусах. В обратном направлении перевозки осуществлялись по той же схеме.

"Планируется, что завтра, 11 июля, перевозки будут осуществляться по аналогичной схеме", – говорится в сообщении.

Мощные ливни обрушились на Абхазию на минувшей неделе. В частности, на фоне разгула стихии сель сошел по дороге к озеру Рица, также сильный потоп наблюдался в Гагрском районе.

Накануне из-за непогоды были закрыты железнодорожные пути на участке Гагра – Цандрипш. Поезда из России в итоге проследовали только до станции Цандрипш.



Сель сошел из-за дождей в Абхазии