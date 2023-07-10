19:18Транспорт
Поезда из РФ в Абхазию будут следовать по укороченному маршруту 11 июля
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, направляющиеся в Абхазию, 11 июля будут следовать до станции Цандрипш. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
Отмечается, что 10 июля конечной станцией для поездов также был Цандрипш, откуда пассажиров до станций назначения доставили на автобусах. В обратном направлении перевозки осуществлялись по той же схеме.
"Планируется, что завтра, 11 июля, перевозки будут осуществляться по аналогичной схеме", – говорится в сообщении.
Мощные ливни обрушились на Абхазию на минувшей неделе. В частности, на фоне разгула стихии сель сошел по дороге к озеру Рица, также сильный потоп наблюдался в Гагрском районе.
Накануне из-за непогоды были закрыты железнодорожные пути на участке Гагра – Цандрипш. Поезда из России в итоге проследовали только до станции Цандрипш.
Сель сошел из-за дождей в Абхазии
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