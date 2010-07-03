Пассажирам Бутовской линии метро советуют пользоваться наземным транспортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Мосгортранс" рекомендует пассажирам Бутовской линии метро пользоваться наземным транспортом из-за увеличенных интервалов движения поездов. Об этом сообщается в микроблоге ГУП в Twitter.

От "Улицы Старокачаловская" ездят следующие маршруты:



№118, 523, 753, 967 до "Улицы Скобелевская";

№118, 146, 753, 967 до "Бульвара Адмирала Ушакова";

№ 146 до "Улицы Горчакова;

№ 94, 967 до "Бунинской аллеи".

№118, 523, 753, 967 до "Улицы Старокачаловская";

№118, 202, 636, 753, 877, 967, "С1" до "Бульвара Адмирала Ушакова";

№ 636, 967 до "Бунинской аллеи";

№ 202 до "Ясенева";

№ 636 до "Коммунарки;

№ 877 до "Тропарева".

От "Улицы Скобелевская" курсируют автобусы:В районе Бутовской линии также работает бесплатный маршрут "КМ". Автобусы ездят между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" с остановками у метро "Улица Скобелевская", "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Улица Горчакова". Более подробная информация доступна в Twitter-аккаунте "Мосгортранса".

На ветке произошел сбой. Некоторое время не было движения от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позднее движение восстановили.