Аудиообъявления на эскалаторах и в вестибюлях улучшили в метро Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Московском метрополитене улучшили аудиообъявления на эскалаторах и в вестибюлях станций. Теперь они легче воспринимаются на слух, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, информационный текст сделали более понятным и коротким, а также ввели категории для некоторых объявлений.

"6 лет назад мы убрали в метро трансляцию коммерческой рекламы по поручению Мэра Москвы Сергея. Больше 2 лет назад привели аудиоинформацию во всем городском транспорте к единому стилю, а в прошлом году для Московского транспорта был разработан собственный аудиобренд", – напомнил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, обновленные аудиосообщения москвичи могут услышать также на автовокзалах и автостанциях. Заммэра добавил, что до конца лета планируется изменить аудиообъявления на платформах столичного центрального кольца и на московских центральных диаметрах.

Ранее сообщалось, что на строящейся станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начался монтаж алюминиевых конструкций. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что на станции разместятся два вестибюля. В южном завершается монтаж систем вентиляции и водоснабжения, в северном специалисты только приступили к установке систем вентиляции.

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