На станции "Лианозово" салатовой ветки метро начался монтаж алюминиевых панелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На строящейся станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начался монтаж алюминиевых конструкций. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 метра. Нижнюю часть путевых стен облицовывают черным габбро", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Алюминиевыми конструкциями медного оттенка облицуют 46 колонн. Оформление станции и вестибюлей выполнят в темно-серых и медных тонах.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что на станции разместятся два вестибюля. В южном завершается монтаж систем вентиляции и водоснабжения, в северном специалисты только приступили к установке систем вентиляции.

Станция "Лианозово" станет продолжением Люблинско-Дмитровской линии метро. Вместе с ней на линии построят "Яхромскую" и "Физтех", что позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов.

На "Физтехе" до этого практически закончили работы по формированию монолитных конструкций северного вестибюля. Он состоит из семи уровней: четырех подземных и трех наземных. На первом наземном этаже будет размещен кассовый зал, а все подземные уровни и два верхних этажа отданы под служебные и технические помещения.



Работы по благоустройству стартовали у станции метро "Лианозово"