Поезда по МЦД-2, Курскому и Рижскому направлениям МЖД следуют с задержками

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

По МЦД-2, а также Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам в пути задержаны некоторые пригородные поезда Курского, Рижского направлений и МЦД-2", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что принимаются все необходимые меры, чтобы восстановить движение.

Ранее сообщалось об изменениях в расписании движения аэроэкспрессов. 10 апреля все поезда до аэропорта Шереметьево отправляются только с Савеловского вокзала. Рейсов с Белорусского вокзала не будет.