Электрички на Казанском направлении МЖД задерживаются из-за остановки состава

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поезда следуют с задержками на Казанском направлении Московской железной дороги из-за остановки электрички по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 07:15 на участке 88-й километр – Виноградово Казанского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд № 7181 Голутвин – Москва. В связи с этим задержано пять дальних электропоездов в сторону Москвы и три – в область", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда следуют с задержками от 15 минут до двух часов. В настоящее время специалисты МЖД делают все необходимое для восстановления графика. Пресс-служба магистрали принесла пассажирам извинения за неудобства.

Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЖД начали курсировать три новых поезда. Они ходят по маршруту от Москвы до Коломны. Составы ЭП2Д отличает наличие в вагонах Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки гаджетов, кондиционеров с системой обеззараживания воздуха, а также креплений под велосипеды и дополнительных поручней.

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