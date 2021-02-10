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Транспорт

18:38

Казахстан увеличивает число авиарейсов с Россией до 10 в неделю

транспорт

Фото: depositphotos/Chalabala

Казахстан увеличивает число авиарейсов с Россией с трех до десяти в неделю. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации республики.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции разрешено увеличить регулярные международные пассажирские рейсы с Россией с трех до десяти в неделю c каждой стороны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с двух до четырех в неделю может быть увеличено количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Москва, с одного до четырех – по маршруту Алма-Ата – Москва. В направлениях Шымкент – Москва и Актау – Москва разрешено возобновить по одному рейсу с каждой стороны.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Курске из-за сильного снегопада, который продолжается в регионе со вторника, не отправляет авиарейсы. Задержан борт сообщением Курск – Москва.

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