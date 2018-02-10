Линию метро до ТиНАО могут начать строить этим летом – Хуснуллин

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Новую линию подземки, ведущую в ТиНАО, могут начать строить этим летом, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На пересечении Калужского шоссе и магистрали "Внуково – Остафьево – Щербинка" появится электродепо для обслуживания поездов ветки до Троицка. "Для обслуживания и ремонта поездов новой линии метро, ведущей в Троицк, в "новой Москве" планируется построить крупное электродепо "Сосенки", – передает "Интерфакс" его слова. Хуснуллин добавил, что для будущего завода по ремонту подвижного состава подобрали площадку.

Здесь будут ремонтировать поезда, курсирующие на линии от "Севастопольского проспекта" через Столбово и Коммунарку до Троицка, пояснил он. Протяженность новой ветки составит более 20 километров, ее проект почти готов, сказал заммэра. По предварительным данным, благодаря новой линии путь от Троицка до центра Москвы сократится на 20 минут.

До конца года в ТиНАО откроют шесть станций подземки, говорил ранее глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, две станции – "Рассказовка" и "Говорово" – начнут работать на Калининско-Солнцевской линии, и еще четыре – на участке Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово". На конечной станции красной линии построят транспортное-пересадочный узел.