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Москва 24

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31 января 2018, 16:47

Шесть станций метро откроются в ТиНАО до конца года

транспорт метро строительство

Станция метро "Рассказовка". Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Шесть станций метро откроются в ТиНАО до конца года. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, две станции – "Рассказовка" и "Говорово" – откроются на Калининско-Солнцевской линии, и еще четыре – на участке Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово". На конечной станции красной линии построят транспортное-пересадочный узел.

Помимо этого, от Третьего пересадочного контура планируется возвести новую линию от "Улицы Новаторов" до административно-делового центра в Коммунарке.

Жидкин добавил, что в развитие присоединенных территорий направлено 800 миллиардов рублей. Из них 626 миллиардов вложены инвесторами. Большая часть денег пойдет на дорожное строительство. К 2035 году планируется построить 288 километров дорог шириной в шесть – восемь полос с пешеходными и велосипедными дорожками и комфортным освещением. Новые магистрали свяжут со станциями метро и железнодорожными направлениями.

Глава департамента развития новых территорий отметил, что сейчас также ведется проектирование и строительство путей на Курском и Киевском направлении железных дорог. В общей сложности к 2035 году построят 85 километров дополнительных путей.

Кроме того, до 2020 года в ТиНАО появятся девять автобусных маршрутов и свыше 50 остановок. Согласно генеральному плану и транспортной схеме, в ТиНАО должно быть построено 178 километров трамвайных путей, три трамвайных депо и примерно 600 остановочных пунктов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назвал 2018-й годом метро. За это время планируется открыть более 20 новых станций.

О том, какие станции планируют открыть в Москве в этом году, читайте в тексте портала Москва 24.

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