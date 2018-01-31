31 января 2018, 16:47
Станция метро "Рассказовка". Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы
Шесть станций метро откроются в ТиНАО до конца года. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, две станции – "Рассказовка" и "Говорово" – откроются на Калининско-Солнцевской линии, и еще четыре – на участке Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово". На конечной станции красной линии построят транспортное-пересадочный узел.
Помимо этого, от Третьего пересадочного контура планируется возвести новую линию от "Улицы Новаторов" до административно-делового центра в Коммунарке.
Жидкин добавил, что в развитие присоединенных территорий направлено 800 миллиардов рублей. Из них 626 миллиардов вложены инвесторами. Большая часть денег пойдет на дорожное строительство. К 2035 году планируется построить 288 километров дорог шириной в шесть – восемь полос с пешеходными и велосипедными дорожками и комфортным освещением. Новые магистрали свяжут со станциями метро и железнодорожными направлениями.
Глава департамента развития новых территорий отметил, что сейчас также ведется проектирование и строительство путей на Курском и Киевском направлении железных дорог. В общей сложности к 2035 году построят 85 километров дополнительных путей.
Кроме того, до 2020 года в ТиНАО появятся девять автобусных маршрутов и свыше 50 остановок. Согласно генеральному плану и транспортной схеме, в ТиНАО должно быть построено 178 километров трамвайных путей, три трамвайных депо и примерно 600 остановочных пунктов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назвал 2018-й годом метро. За это время планируется открыть более 20 новых станций.
О том, какие станции планируют открыть в Москве в этом году, читайте в тексте портала Москва 24.
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