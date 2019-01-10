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00:07

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

транспорт погода

00:07

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержали и отменили почти 50 рейсов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, в аэропорту Внуково задержано три рейса и отменено − 11. В Домодедове задержали 12 рейсов и 11 отменили. Еще десять рейсов задержано в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что в столичных школах ограничили занятия на открытом воздухе из-за холодной погоды. По данным синоптиков, из-за недавних снегопадов высота столичных сугробов достигла 36 сантиметров, что на десять сантиметров превышает месячную норму. При этом метеорологи пообещали, что 12 января атлантический циклон принесет в столицу новые снегопады, а морозы заметно ослабнут.

транспорт погода

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