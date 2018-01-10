Рейсы в Каир включили в расписание столичных аэропортов

10 января, 14:53
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Рейсы по маршруту Москва – Каир включили в расписание столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово. Об это свидетельствуют данные online-табло авиаузлов.
При этом уточняется, что осуществлять эти рейсы начнут с 1 февраля, передают "Аргументы недели".
4 января Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, компания "Аэрофлот" планирует запустить с 1 февраля авиарейсы между Москвой и Каиром . Отмечается, что вопросы безопасности полетов в целом решены, однако, вначале будет работать только одно направление. Запуск чартерных рейсов Россия и Египет планируют обсудить в апреле.
Авиасообщение с Египтом было прервано более двух лет назад, когда в результате взрыва российского лайнера над Синаем погибли 224 человека.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: