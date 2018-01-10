Рейсы в Каир включили в расписание столичных аэропортов

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Рейсы по маршруту Москва – Каир включили в расписание столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово. Об это свидетельствуют данные online-табло авиаузлов.

При этом уточняется, что осуществлять эти рейсы начнут с 1 февраля, передают "Аргументы недели".

4 января Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, компания "Аэрофлот" планирует запустить с 1 февраля авиарейсы между Москвой и Каиром . Отмечается, что вопросы безопасности полетов в целом решены, однако, вначале будет работать только одно направление. Запуск чартерных рейсов Россия и Египет планируют обсудить в апреле.

Авиасообщение с Египтом было прервано более двух лет назад, когда в результате взрыва российского лайнера над Синаем погибли 224 человека.