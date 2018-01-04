Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир

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Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, сообщает ТАСС.

Самолеты не летают в Египет уже более двух лет: все рейсы отменили после взрыва российского лайнера над Синаем. Тогда погибли 224 человека. Наша страна ждала, когда египетские власти сумеют обеспечить туристам необходимую безопасность, российские специалисты проверяли аэропорты.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы Москва-Каир запустят 1 февраля. Вопросы безопасности решены, но пока будет работать всего одно направление.

Запуск чартерных рейсов Россия и Египет обсудят в апреле следующего года.